نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة نانت ضد مونبلييه في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق نانت الذي يتواجد ضمن صفوفه الدولي المصري مصطفى محمد، لمواجهة نظيره مونبلييه، في المباراة التي من المقرر لها أن تقام بينهما اليوم السبت، على ملعب ستاد دو لا موسون، في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

موعد مباراة نانت ضد مونبلييه في الدوري الفرنسي

من المقرر أن يكون موعد مباراة نانت ضد مونبلييه هو اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويحتل فريق نانت المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 4 نقاط، من فوز وتعادل؛ فيما يحتل فريق مونبلييه المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد نقطة وحيدة من لعب مباراتين، من تعادل وهزيمة.

القنوات الناقلة لمواجهة نانت ضد مونبلييه

وتنقل المباراة بين الفريقين في الدوري الفرنسي، وذلك عبر قناة بى ان سبورت 9 HD، الناقل الحصري والوحيد الذي يقوم بإذاعة المباراة للمشاهدين.

