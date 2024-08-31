نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. آرسنال يتعاقد مع سترلينج ورسالة حسين لبيب لنجوم الزمالك وأزمة بين مبابي وفينيسيوس في ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم السبت 31-8-2024 في السطور التالية:

آرسنال يتعاقد مع سترلينج

أعلن نادي آرسنال، اليوم السبت، تعاقده الرسمي مع رحيم سترلينج قادمًا من تشيلسي، لتعزيز كتيبة “المدفعجية” في موسم 2024-25.

كشف نادي آرسنال في بيانه الرسمي، أنه تم التعاقد مع رحيم سترلينج على سبيل الإعارة من تشيلسي لمدة موسم رياضي واحد.

ونجح نادي آرسنال، في حسم اتفاقه مع تشيلسي على ضم سترلينج خلال الساعات الأخيرة من فترة الميركاتو الصيفي التي انتهت رسميًا في إنجلترا.

رسالة حسين لبيب لنجوم الزمالك

حرص حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والمهندس هشام نصر نائب رئيس النادي، وأحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة على زيارة معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المقام في برج العرب مساء أمس الجمعة.

وعقد الثلاثي جلسة مع اللاعبين والجهاز الفني وأكدوا على دعم الإدارة لهم، وثقتهم في الفريق على المنافسة على كافة البطولات في الموسم الجديد.

وأكد الثلاثي للجهاز الفني على تلبية كافة مطالبهم في الفترة المقبلة، وثقتهم في الجميع على تحقيق الأهداف المطلوبة في الفترة المقبلة.

أزمة بين مبابي وفينيسيوس في ريال مدريد

كشفت وسائل إعلام إسبانية عن أنه تلوح في الأفق أزمة داخل أروقة ريال مدريد في بداية الموسم الجديد.

قالت صحيفة ماركا إنه في الوقت الذي تعثر فيه "الملكي" مجددًا في الدوري الإسباني بتعادله مع لاس بالماس 1-1، ليتعادل الفريق للمرة الثانية في أول 3 جولات، ظهرت مشكلة أخرى قد تكون أكبر من خسارة 4 نقاط.

وأوضحت: "شهدت مباراة ريال مدريد أمام مضيفه لاس بالماس، إحدى اللقطات المثيرة بين البرازيلي فينيسيوس جونيور، وزميله الفرنسي كيليان مبابي".

وتابعت: "كان هناك الكثير من التكهنات بأن هذا الخلاف قد حدث بالفعل خلال مباراة بلد الوليد، بسبب محادثة بين اللاعبين على أرض الملعب، قبل أن يتكرر في أمام لاس بالماس".

