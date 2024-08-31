انت الأن تتابع خبر سيرحل ام سيبقى...محمد صلاح يخرج عن طوره ويكشف عن مصير البقاء مع نادي ليفربول ام سيرحل ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يُعلن النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، أنه يتعامل مع مسألة مستقبله مع الفريق بروح اللحظة، مشيرًا إلى أنه لا يفكر في التجديد حتى حين اقتراب نهاية عقده الحالي الذي ينتهي العام المقبل.

في حديثه لشبكة سكاي سبورتس

قبل لقاء يوم الأحد المنتظر ضد مانشستر يونايتد، أوضح صلاح أنه يفضل أن يأخذ الأمور "يومًا بيوم"، وقال: "وصلت إلى الموسم الجديد وقلت في نفسي بقي لي عام فلنستغله أقصى استفادة". وأضاف، "دعونا لا نفكر في العقد الآن، دعونا لا نفكر في أي شيء الآن، دعونا نستمتع به فقط".

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