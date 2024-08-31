نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بارالمبياد باريس.. مصر تخسر أولى مبارياتها في دور المجموعات لكرة الهدف أمام الصين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خسر المنتخب المصري البارالمبي لكرة الهدف، في مباراة ماراثونية، بصعوبة من نظيره الصيني بنتيجة سبعة أهداف مقابل أربعة، في ثاني مباريات المنتخب والتي اقيمت صباح اليوم ضمن منافسات دورة الالعاب البارالمبية 2024 والمقامة في العاصمة الفرنسية باريس.

منتخب كرة الهدف يخسر من الصين 7 / 4 فى دورة باريس البارالمبية

شهدت المباراة حماس شديد من لاعبي المنتخب الوطني، وكان من الممكن الخروج من اللقاء بنتيجة إيجابية ولكن غياب التوفيق حسم النتيجة لصالح المنتخب الصيني، بالإضافة إلى تعرض اللاعب سيد حسان نجم منتخبنا الوطنى للإصابة فى قدمه خلال اللقاء مما استدعى محمد فرحات المدير الفنى لإجراء تغيير اضطرارى، افقد المنتخب جزء من قوته رغم ان اللاعب عمر عبد السلام الذى شارك بدلا منه قدما أداءا جيدا فور نزوله.

وشهدت المبارة تواجد جماهيري باعلام مصرية فى المدرجات جاءت لتشجيع منتخبنا الوطني حلال الدورة.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر لكرة الهدف مع منتخب اليابان، ضمن مباريات الجولة الثالثة.

ويشارك منتخب مصر لكرة الهدف بقائمة تضم مجموعة من العناصر الشابة المميزة، وتضم القائمة 6 لاعبين، هم: أحمد خيري - سيد حسان - معاذ فتحي - أحمد عربي - عمر عبد السلام - محمد سعيد أصغر لاعب في البعثة المصرية الذي يبلغ من العمر 16 عام.

يقع منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية مع منتخبات: أوكرانيا - اليابان - الصين.

وتشارك مصر في الدورة ببعثة قوامها 54 لاعب ولاعبة يمثلون 10 رياضات هي: "رفع الأثقال البارالمبي - ألعاب القوى البارالمبي - الكرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - السباحة البارالمبي - تنس الطاولة البارالمبي - الباراتايكوندو - البوتشيا - التجديف البارالمبي - الباراكياك".