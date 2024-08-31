هل حسم تشيلسي صفقة سانشو؟

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أحمد جودة - القاهرة - شهدت الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية التي انتهت رسمياً في أوروبا، مفاوضات حاسمة من تشيلسي للتعاقد مع جادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد.

تشيلسي يحسم صفقة سانشو

قال الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو عبر حسابه بمنصة “إكس”، إن جادون سانشو وتشيلسي ومانشستر يونايتد وقعوا على جميع الوثائق في الوقت المناسب حيث تم الانتهاء من الصفقة بنسبة 100٪.

وأشار رومانو إلى أن سانشو سينضم إلى تشيلسي بنظام الإعارة مع خيار الشراء الإلزامي إذا أنهى تشيلسي ين المراكز الـ14 الأولى في جدول الدوري الإنجليزي.

وسيدفع تشيلسي رسوم تبلغ 20 مليون جنيه إسترليني ترتفع إلى 25 مليون جنيه إسترليني على حسب الأداء.