ارالمبياد ألعاب القوى 2024.. القنوات الناقلة وحصاد العرب من الميداليات فيه

انت الأن تتابع خبر بارالمبياد ألعاب القوى 2024.. القنوات الناقلة وحصاد العرب من الميداليات فيه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدأت مواجهات بارالمبياد ألعاب القوى في باريس لموسم 2024 منذ مدة، ويرغب كثير من الأشخاص في معرفة كافة التفاصيل عنها لاسميا مع مشاركة عدد من النجوم العرب فيها، إذ شارك فيها عدد من الشباب من مختلف أنحاء العالم العربي، ولحسن الحظ فإن بعضهم قد أحرز الميداليات وتأهل للنهائيات، فعلى سبيل المثال فاز المشارك المغربي أيمن الحداوي منذ ساعات ببرونزية في سباق 100 متر من فئة ت 47، كما تأهل البطل المصري كريم عبد التواب إلى نهائي سباق عدو 100 متر، وشهدت الفعاليات أيضاً حضور الكثير من الأبطال العرب.

بارالمبياد ألعاب القوى 2024