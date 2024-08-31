ارالمبياد ألعاب القوى 2024.. القنوات الناقلة وحصاد العرب من الميداليات فيه

انت الأن تتابع خبر بارالمبياد ألعاب القوى 2024.. القنوات الناقلة وحصاد العرب من الميداليات فيه والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - بدأت مواجهات بارالمبياد ألعاب القوى في باريس لموسم 2024 منذ مدة، ويرغب كثير من الأشخاص في معرفة كافة التفاصيل عنها لاسميا مع مشاركة عدد من النجوم العرب فيها، إذ شارك فيها عدد من الشباب من مختلف أنحاء العالم العربي، ولحسن الحظ فإن بعضهم قد أحرز الميداليات وتأهل للنهائيات، فعلى سبيل المثال فاز المشارك المغربي أيمن الحداوي منذ ساعات ببرونزية في سباق 100 متر من فئة ت 47، كما تأهل البطل المصري كريم عبد التواب إلى نهائي سباق عدو 100 متر، وشهدت الفعاليات أيضاً حضور الكثير من الأبطال العرب.
بارالمبياد ألعاب القوى 2024
- بدأت فعاليات بارالمبياد ألعاب القوى لهذا العام منذ يوم الأربعاء 28 آب ومن المقرر أن تستمر حتى 8 أيلول من العام ذاته، حيث تتنوع الأنشطة والفعاليات التي تقام فيها، والتي تتضمن مجالات تنافس عديدة مثل القفز الطويل ودفع الجلة وسباقات 100 و200 متر مقسمة إلى فئات، وكذلك تقام منافسات أيضاً في مجال رمي الصولجان والقرص، وبالطبع كلها تعتبر من الرياضات المسلية والتي يشارك فيها الأشخاص من مختلف أنحاء العالم، حيث شهدت كما ذكرنا تواجد الكثير من العرب فيها، وإلى هذه اللحظة فقد حقق العرب 3 ميداليات في هذه المنافسة.