نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل أرسنال المتوقع ضد برايتون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال الإنجليزي، على التشكيل الذي سيبدأ به مباراة برايتون، مساء اليوم السبت الموافق 31 أغسطس الجاري؛ وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة آرسنال ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن يلتقي فريق آرسنال مع نظيره برايتون، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثالثة والنصف ظهرا بتوقيت أبو ظبي على ملعب الإمارات معقل الجانرز.

تشكيل آرسنال المتوقع أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: بن وايت، وليام ساليبا، جابرييل ماجاليس، زينشينكو

خط الوسط: توماس بارتي، مارتن أوديجارد، ديكلان رايس

خط الهجوم: كاي هافيرتز، بوكايو ساكا، جابرييل مارتينيلي

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

تعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية وتحديدا قناة beIN Sports 1HD؛ هي التي ستنقل مباراة أرسنال ضد برايتون؛ بشكل حصري ومباشر داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.