نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماذا قال حسين لبيب لنجوم الزمالك في برج العرب؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حرص حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والمهندس هشام نصر نائب رئيس النادي، وأحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة على زيارة معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المقام في برج العرب مساء أمس الجمعة.

وعقد الثلاثي جلسة مع اللاعبين والجهاز الفني وأكدوا على دعم الإدارة لهم، وثقتهم في الفريق على المنافسة على كافة البطولات في الموسم الجديد.

وأكد الثلاثي للجهاز الفني على تلبية كافة مطالبهم في الفترة المقبلة، وثقتهم في الجميع على تحقيق الأهداف المطلوبة في الفترة المقبلة.

وبدأ الزمالك معسكره المغلق أمس الجمعة ويستمر حتى يوم 7 سبتمبر المقبل، يتخلله خوض الفريق لثلاث مباريات ودية، يبدأها بمواجهة فريق الأنصار السعودي مساء اليوم السبت، على أن يخوض الفريق مباراته الودية الثانية أمام الشعلة السعودي يوم 3 سبتمبر المقبل، ويختتم الفريق مبارياته الودية بمواجهة الشرطة العراقي يوم 7 سبتمبر.