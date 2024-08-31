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مواعيد مباريات السبت 31- 08- 2024 في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات السبت 31- 08- 2024 في الدوري الألماني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق الدوري الألماني مواجهات كبيرة في الجولة الثانية من البطولة والتي تشهد 6 مواجهات دفعة واحدة.

ويحاول باير ليفركوزن الدفاع عن لقبه الغالي أمام طموحات بايرين ميونخ والذي يسعى للعودة لمنصات التتويج من جديد.

مواعيد مباريات الدوري الألماني

  • شتوتجارت ضد ماينز الساعة 4:30 عصرًا 
  • فيردر بريمن ضد بروسيا دورتموند الساعة 4:30 عصرًا 
  • بوخوم ضد مونشنجلادباخ الساعة 4:30 عصرًا
  • فرانكفورت ضد هوفنهايم الساعة 4:30 عصرًا
  • هولشتاين كيل ضد فولفسبورج الساعة 4:30 عصرًا
  • باير ليفركوزن ضج لايبزيج الساعة 7:30 مساءً

القنوات الناقلة لمبارايات الدوري الألماني

تنقل مواجهات الدوري الألماني عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في مصر والشرق الأوسط.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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