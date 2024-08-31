نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد وست هام في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر بيب جوارديولا، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به وست هام يونايتد مساء اليوم السبت 31-8-2024 على ملعب "لندن الأولمبي"، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من البريميرليج.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

تبدأ أحداث مباراة مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد اليوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة وست هام في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: ريكو لويس، روبن دياز، مانويل أكانجي، جفارديول.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش، كيفين دي بروين، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: إرلينج هالاند، جيريمي دوكو، سافيو موريرا.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

سيتم نقل وإذاعة مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق العماني أحمد البلوشي.