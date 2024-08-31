نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات السبت 31-08-2024 في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نقدم لكم مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 31 أغسطس 2024 في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي

أرسنال ضد برايتون، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

برينتفورد ضد ساوثهامبتون، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

إيفرتون ضد بورنموث، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

إبسويتش تاون ضد فولهام، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ليستر سيتي ضد أستون فيلا، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

نوتنجهام فورست ضد وولفرهامبتون، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وست هام ضد مانشستر سيتي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتذاع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز عبر قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الحصري للبطولة.