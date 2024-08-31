نكيتياه ينتقل لكريستال بالاس

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أحمد جودة - القاهرة - حسم كريستال بالاس صفقة انتقال المهاجم الإنجليزي إيدي نكيتياه مهاجم أرسنال الإنجليزي، قبل غلق فترة الانتقالات الحالية.

وأعلن كريستال بالاس عبر موقعه الرسمي، عن إتمام التعاقد مع المهاجم الإنجليزي حتي يونيو 2029، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية.

ووفقًا لما ذكرته التقارير الإنجليزية، فإن قيمة صفقة انتقال إيدي نكيتياه إلي النسور بلغت 25 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلي 5 ملايين جنيه إسترليني امتيازات.

كريستال بالاس يتعاقد مع الإنجليزي إيدي نكيتياه

وأجري المهاجم الإنجليزي حوارا مع الموقع الرسمي لنادي كريستال بالاس، عقب انضمامه إلي صفوف الفريق بشكل رسمي.

وقال نكيتياه "إنه لأمر مدهش أن أوقع لكريستال بالاس، أنا متحمس للبدء، في كل مرة أعود فيها إلى جنوب لندن، دائمًا ما ترسم الابتسامة على وجهي، لذا من الجيد أن أعود إلى المنزل".

وشارك المهاجم الإنجليزي البالغ من العمر 25 عاما مع فريقه السابق "أرسنال" الموسم الماضي، في 36 مباراة أحرز خلالهم 6 أهداف، وصنع 3 تمريرات حاسمة.

ويعد إيدي نكيتياه خامس صفقات النسور خلال الميركاتو الحالي، حيث تعاقد الفريق الإنجليزي مع المغربي شادي رياض، ودايتشي كامادا، وإسماعيل سار، وماكسنس لاكرو.

ويستعد كريستال بالاس لملاقاة نظيره تشيلسي غدا "الاحد" في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا، ضمن فعاليات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

