نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. لاعب باريس سان جيرمان ينتقل إلي وست هام يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم وست هام يونايتد الإنجليزي صفقة مدوية، لتدعيم صفوفه، قبل غلق فترة الانتقالات الحالية.

حيث أعلن النادي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي عن إتمام التعاقد مع الإسباني كارلوس سولير لاعب باريس سان جيرمان علي سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وأجري كارلوس سولير البالغ من العمر 27 عاما، حوارا مع الموقع الرسمي لنادي وست هام يونايتد، عقب انضمامه إلي صفوف الفريق بشكل رسمي.

وست هام يونايتد يتعاقد مع الإسباني كارلوس سولير

وقال سولير ""أنا متحمس حقًا لوجودي هنا كلاعب في وست هام، لقد كان حلمي دائمًا أن ألعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأن أفعل ذلك في لندن مع نادي مثل وست هام هو شعور لا يصدق".

وأضاف "لا أستطيع الانتظار حتى أشعر بدعم الجماهير، الذين سمعت عنهم الكثير بالفعل من خلال المحادثات مع الأشخاص الذين يعرفون النادي، مثل صديقي العزيز بابلو فورنالز".

وأختتم حديثه، قائلًا " أنا متحمس للقاء زملائي الجدد في الفريق وتقديم كل ما لدي لهذا النادي في أفضل دوري في العالم، لقد كان حلمي دائمًا أن ألعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأن أفعل ذلك في لندن مع نادي مثل وست هام هو شعور لا يصدق".

