نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رحيم ستيرلينج يجتاز الفحوصات الطبية في ناديه الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اجتاز الدولي الإنجليزي رحيم ستيرلينج لاعب تشيلسي الفحوصات الطبية، تمهيدا للانضمام إلي صفوف أرسنال قبل غلق فترة الانتقالات الحالية.

ووفقًا لما ذكرته التقارير الإنجليزية، فإن رحيم ستيرلينج سينتقل إلي صفوف الجانرز علي سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وأكدت أن الأيام الأخيرة شهدت مفاوضات مكثفة بين الطرفين، حيث يسعى أرسنال لتعزيز صفوفه قبل انتهاء الميركاتو.

رحيم سترلينج يقترب من الانضمام إلي أرسنال

وتجري حاليًا عملية تبادل الوثائق بين الناديين استعدادًا لتوقيع العقد، وانضمام الجناح الإنجليزي إلي صفوف الجانرز بشكل رسمي.

وغاب الإنجليزي ستيرلينج البالغ من العمر 29 عاما، عن صفوف تشيلسي مع بداية الموسم الحالي بسبب خروجه بشكل كامل من خطط المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا.

