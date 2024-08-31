عاجل.. تشيلسي يحصل على توقيع نجم مانشستر يونايتد

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مسئولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي عن تعاقده مع جناح فريق مانشستر يونايتد جادون سانشو، في سوق الانتقالات الحالي.

تشيلسي يحصل على توقيع نجم مانشستر يونايتد

ويأتي إعلان الفريق اللندني عن ضم سانشو قبل ساعات فقط من إغلاق سوق الانتقالات الصيفي الذي شهد العديد من المفاجآت.

وفي بيان له أكد البلوز أن سانشو انضم إلى قلعة النادي الإنجليزي على سبيل الإعارة لمدة موسم مع إلزامية الشراء مقابل 20-25 مليون جنيه إسترليني.



ويرى مسئولو تشيلسي أن سانشو أفضل بديل لتعويض اللاعب رحيم ستيرلينج الذي انضم إلى صفوف نادي أرسنال الإنجليزي في هذا الميركاتو أيضًا.

ويأتي تعاقد البلوز مع سانشو من الشياطين الحمر بعد خروج اللاعب من حسابات المدرب إريك تين هاج الذي لا يعول كثيرًا على خدماته في الفترة الأخيرة.

