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أحمد جودة - القاهرة - اكتسح إنتر ميلان، ضيفه أتالانتا (4-0) اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري الإيطالي لكرة القدم.

تورام يتألق ويقود إنتر ميلان لاكتساح أتالانتا برباعية

ورفع إنتر ميلان رصيده ل7 نقاط في المركز الأول في انتظار ما ستسفر عنه نتائج باقي مباريات الجولة، بعدما تعادل في الجولة الأولى (2-2)، وفاز على ليتشي (2-0).

وتلقى أتالانتا، الهزيمة الثانية على التوالي، بعدما خسر في الجولة الماضية (1-2) أمام تورينو، بعدما بدأ الموسم بشكل مثالي بعد الفوز على ليتشي برباعية نظيفة.

تقدم إنتر ميلان في الدقيقة (3) بهدف عكسي سجله لاعب أتالانتا بيرات ديميستي في مرمى فريقه، أثناء محاولته إبعاد كرة عرضية من ماركوس تورام مهاجم إنتر.

ولم تمض سوى 7 دقائق فقط ليسجل إنتر ميلان الهدف الثاني عن طريق نيكولو باريلا، الذي استقبل كرة عالية على حدود منطقة الجزاء، ليسددها بقوة في شباك أتالانتا.

وفي الدقيقة (47) سجل ماركوس تورام الهدف الثالث، بعدما استغل كرة ملعوبة من رمية تماس من زميله أليساندرو باستوني، ليلمس الكرة واضعا إياها في شباك أتالانتا مسجلا الهدف الثالث.

وتوالى ضغط إنتر ميلان، ونجح في تسجيل الهدف الرابع عن طريق تورام مجددا، حيث وجه رأسية لزميله المدافع ماتيو دارميان، لتعود إليه مرة أخرى ويضعها في الشباك.

