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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ريال بيتيس الإسباني، اليوم الجمعة، انتقال نجمه وقائده لاعب الوسط الفرنسي نبيل فقير إلى نادي الجزيرة الإماراتي.

ريال بيتيس يعلن انتقال نبيل فقير إلى الجزيرة

وصل فقير إلى بيتيس في 2019 بعد فوزه بكأس العالم مع منتخب فرنسا، وأصبح منذ ذلك الحين مرجعًا للجماهير وقائدًا للفريق.

وخلال أكثر من خمسة مواسم قضاها في بيتيس، لعب فقير 165 مباراة رسمية، سجل فيها 29 هدفًا، وصنع 25 تمريرة حاسمة.

ووفقا للنادي، فإن قائد بيتيس (31 عامًا) كان عنصرًا رئيسيًا في النمو الرياضي للفريق الذي صنع التاريخ، وحقق أربعة مراكز مؤهلة لأوروبا، وفاز بلقب كأس الملك في 2022“.