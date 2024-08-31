إنتر ميلان يتصدر.. وتورينو يهزم فينيزيا

إنتر ميلان يتصدر.. وتورينو يهزم فينيزياتغلب فريق إنتر ميلان على أتلانتا بأربعة أهداف نظيفة، يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، التي شهدت فوز تورينو على ضيفه فينيتسيا بهدف نظيف.

ففي المباراة الأولى، سجل رباعية إنتر ميلان كل من بيرات ديمسيتي بالخطأ في مرمى فريقه، ونيكولو باريلا، وماركوس تورام (هدفين) في الدقائق (4 و10 و47 و56).

ورفع انتر رصيده إلى 7 نقاط، ليتصدر ترتيب المسابقة بشكل مؤقت إلى حين استكمال بقية مباريات الجولة اليوم السبت، في المقابل تلقى أتالانتا خسارته الثانية على التوالي، بعدما خسر في الجولة الماضية أمام تورينو بنتيجة (1 - 2 )، ليتوقف رصيده عند 3 نقاط.

وفي مباراة ثانية ضمن الجولة ذاتها، تغلب فريق تورينو على ضيفه فينيزيا بهدف نظيف، سجله الغيني ساوول كوكو في الدقيقة (86)، ليرفع تورينو رصيده إلى 7 نقاط متساويا مع إنتر في صدارة الترتيب مؤقتا، بينما توقف رصيد فينيزيا عند نقطة واحدة فقط في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

وستستكمل مباريات الجولة اليوم بأربع مباريات ستجمع ليتشي مع كالياري، وبولونيا مع إمبولي، ونابولي مع بارما، ولاتسيو مع إي سي ميلان.