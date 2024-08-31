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ميدو: سأعتزل الإعلام الرياضي في هذه الحالة!

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أحمد جودة - القاهرة -  


طالب أحمد حسام "ميدو"، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، بضرورة التعاقد مع لاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ميدو: سأعتزل الإعلام الرياضي في هذه الحالة!


وقال ميدو في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد صبري، المذاع على قناة نادي الزمالك: "أتمنى التعاقد مع لاعبين مميزين يستحقون ارتداء قميص نادي الزمالك وينافسون على كل البطولات ويلعبوا من أجل مصلحة النادي وليس لمصلحة شخصية".


وأضاف: "أراهن الجميع بأن جدول الدوري في الموسم المقبل سيبقى كما هو وإذا تغير سأعتزل الإعلام الرياضي".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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