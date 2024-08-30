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أحمد جودة - القاهرة -



كشف نادر السيد، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، كواليس انضمام أحمد حسام "ميدو" لمنتخب مصر تحت قيادة محمود الجوهري.

نادر السيد: الجوهري أرسلني لمتابعة ميدو في بلجيكا



وقال السيد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد صبري، المذاع على قناة نادي الزمالك: "الجوهري أرسلني لمتابعة ميدو في بلجيكا، ثم شارك في التدريب الأول مع منتخب مصر".



واختتم: "الجوهري قال لي بأنه ظل يبحث عن ميدو لمدة 12 عاما وأكد بأنه مهاجم متميز للغاية ويملك مواصفات خاصة".