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أحمد جودة - القاهرة -
كشف نادر السيد، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، كواليس انضمام أحمد حسام "ميدو" لمنتخب مصر تحت قيادة محمود الجوهري.
نادر السيد: الجوهري أرسلني لمتابعة ميدو في بلجيكا
وقال السيد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد صبري، المذاع على قناة نادي الزمالك: "الجوهري أرسلني لمتابعة ميدو في بلجيكا، ثم شارك في التدريب الأول مع منتخب مصر".
واختتم: "الجوهري قال لي بأنه ظل يبحث عن ميدو لمدة 12 عاما وأكد بأنه مهاجم متميز للغاية ويملك مواصفات خاصة".