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زوجة ميدو: أتمني عودته لممارسة كرة القدم مرة أخرى

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أحمد جودة - القاهرة -  


كشفت يسرا الليثي زوجة أحمد حسام "ميدو"، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، كواليس اعتزاله كرة القدم في سن صغير.

زوجة ميدو: أتمني عودته لممارسة كرة القدم مرة أخرى


وقالت زوجة ميدو في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد صبري، المذاع على قناة نادي الزمالك: "لحظة اعتزاله كرة القدم كان حزين للغاية".


وأضافت: "ميدو قال لي حينها بأن الرحلة انتهت، ومرحلة التدريب مع ميدو كانت أصعب المراحل التي مريت بها".


واختتمت: "كنت أشعر بالغضب من ميدو حينما كان يدرب الزمالك إذا لم يحقق الفوز، وأتمني عودة ميدو لممارسة كرة القدم مرة أخرى لأنني أحب مشاهدته كلاعب دائما".
 

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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