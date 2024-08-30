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أحمد جودة - القاهرة -



كشفت يسرا الليثي زوجة أحمد حسام "ميدو"، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، كواليس اعتزاله كرة القدم في سن صغير.

زوجة ميدو: أتمني عودته لممارسة كرة القدم مرة أخرى



وقالت زوجة ميدو في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد صبري، المذاع على قناة نادي الزمالك: "لحظة اعتزاله كرة القدم كان حزين للغاية".



وأضافت: "ميدو قال لي حينها بأن الرحلة انتهت، ومرحلة التدريب مع ميدو كانت أصعب المراحل التي مريت بها".



واختتمت: "كنت أشعر بالغضب من ميدو حينما كان يدرب الزمالك إذا لم يحقق الفوز، وأتمني عودة ميدو لممارسة كرة القدم مرة أخرى لأنني أحب مشاهدته كلاعب دائما".

