نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج مباريات الأدوار من البطولة المصرية المفتوحة للإسكواش 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد اليوم الأول من البطولة المصرية المفتوحة للإسكواش 2024 منافسات قوية وأداء مبهر من قبل اللاعبين، حيث فاز اليوم كل من اللاعب خوان كاميلو فارغاس المصنف واحد واربعون عالميًا من كولومبيا، واللاعب ليونيل كارديناس المصنف اثنين وعشرون عالميًا من المكسيك، واللاعب ديمتري شتاينمان المصنف الثالث والعشرون عالميًا من سويسرا، واللاعب عبد الله التميمي المصنف واحد وعشرون عالميًا من قطر.

كما فاز أيضا اللاعب فارس دسوقي المصنف الثامن عشر عالميًا من مصر، واللاعب كريم الحمامى المصنف الخامس واربعون عالميًا من مصر، واللاعب كيرتيس مالك المصنف اربعون عالميًا من المملكة المتحدة، واللاعب نيكولا مولر المصنف أربعة وعشرون عالميًا من سويسرا، واللاعب غريغوار مارش المصنف سبعة وعشرون عالميًا من فرنسا. بالإضافة إلى فوز اللاعب سيباستيان بونماليه المصنف الثامن والعشرون عالميًا من فرنسا، واللاعب رافائيل كاندرا المصنف الثلاثين عالميًا من المانيا، واللاعب راميت تاندون المصنف اربعة وثلاثون عالميًامن الهند، واللاعب إيكر باخاريس المصنف الخامس والعشرون عالميًا من اسبانيا، واللاعب نايثين ليك المصنف واحد وثلاثون عالميًا من المملكة المتحدة.

كما فاز اللاعب محمد زكريا المصنف اربعه وستون عالميًا من مصر واللاعب محمد الشربيني المصنف عشرون عالميًا من مصر.

وفيما يخص مسابقات السيدات، كان هناك أداء مبهر من اللاعبات المصريات. ولقد فازت كل من اللاعبة ياسمين هوتون المصنفة واحد وعشرون عالميًا من المملكة المتحدة واللاعبة مليسيا ألفيس المصنفة الخامسة والعشرون عالميًا من فرنسا واللاعبة زينة مكاوي المصنفة الثانية والعشرون عالميا من مصر واللاعبة نادين شاهين المصنفة الأربعون عالميًا من مصر واللاعبة سنا إبراهيم المصنفة اثنين وثلاثون عالميا من مصر، بالاضافة إلى فوز اللاعبة منه حامد المصنفه خمسة وأبعون عالميًا من مصر، واللاعبة ملك خفاجي المصنفة ثلاثون عالميا من مصر، واللاعبة لوسي تورميل المصنفة تسعة وعشرون من المملكة المتحدة.

كما فازت أيضًا كل من اللاعبة هنا رمضان المصنفه السادسة والعشرون عالميًا من مصر، واللاعبة نور هيكل المصنفة واحد وسبعون عالميًا من مصر، واللاعبة مريم متولي، المصنفة أربعة وثلاثون عالميًا من مصر واللاعبة مارينا ستيفانوني المصنفة ثمانية وخمسون عالميًا من أمريكا، واللاعبة جورجيا أدرلي المصنفة ثلاثة وثلاثون عالميًا من إسكتلندا، واللاعبة سلمي الطيب المصنفة تسعة وثلاثون عالميًا من مصر، واللاعبة ريتشل أرنولد المصنفة أربعة وعشرون من ماليزيا، واللاعبة بارب سامح المصنفة مائة ثمانية وستون عالميًا من مصر.

نتائج مباريات الدور الأول في منافسات الرجال

فاز اللاعب خوان كاميلو فارغاس المصنف واحد واربعون عالميًا من كولومبيا على اللاعب لياندرو روميغليو المصنف الاثنين وثلاثين عالميا من أرجنتين، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 7-11، 12-10، 8-11، 11-1، 13-11 ضمن فعاليات الدور الأول من البطولة المفتوحة للاسكواش 2024.

كما تفوق اللاعب ليونيل كارديناس المصنف اثنين وعشرين عالميًا من المكسيك على اللاعب فاركاس بالاش المصنف السابع والثلاثين عالميا من المجر بعد مباراة قوية وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 7-11، 5-11، 12-10، 11-5، 11-4.

وفاز اللاعب ديمتري شتاينمان المصنف الثالث وعشرين عالميًا من سويسرا بثلاثة أشواط نظيفة علي اللاعب ديفيد بيلارغيون المصنف اثنين وأربعين عالميًا من كندا، حيث جاءت نتيجة الاشواط كالاتي: 11-6، 11-7، 11-3.

في حين فاز اللاعب عبد الله التميمي المصنف واحد وعشرين عالميًا من قطر علي اللاعب عمر التركي المصنف مائة أربعة وأربعين عالميًا من مصر بثلاث أشواط، وجاءت نتيجة الاشواط كالاتي: 11-9، 11-6، 11-3.

وفاز اللاعب فارس دسوقي المصنف الثامن عشر عالميًا من مصر على نظيره اللاعب ياسين الشافعي المصنف واحد وثمانين عالميًا بثلاثة أشواط نظيفة، وجاءت نتيجة الاشواط كالاتي: 11-9، 11-5، 11-4.

كما فاز اللاعب كريم الحمامى المصنف الخامس واربعين عالميًا من مصر على اللاعب تيموثي براونيل المصنف تسعة وعشرين عالميًا من الولايات المتحدة الامريكية وجاءت نتيجة الاشواط كالاتي: 7-11، 2-11، 11-7، 13-11، 11-3

فاز اللاعب كيرتيس مالك المصنف اربعون عالميًا من المملكة المتحدة على اللاعب غريغ لوبان المصنف السابع عشر عالميا ًمن إسكتلندا وجاءت نتيجة الاشواط كالاتي 11-9، 12-10، 11-8

فاز السويسرى نيكولاس مولر المصنف اربعة وعشرين عالميًا، على اللاعب المصري مصطفي السرتي المصنف خامس وسبعين عالميًا، وجاءت نتيجة الاشواط كالاتي 8-11، 11-4، 11-8، 8-11، 11-8

وفي مباراة قوية بين كل من اللاعب غريغوار مارش المصنف سبعة وعشرين عالميًا من فرنسا واللاعب جورج باركر المصنف الثامن والثلاثين عالميًا من إنجلترا، وجاءت نتيجة الاشواط كالاتي: 9-11، 11-9، 12-10، 7-11، 11-4 وفاز اللاعب سيباستيان بونماليه المصنف الثامن والعشرين عالميًا من فرنسا على اللاعب روري ستيوارت المصنف السابع واربعين عالميًا من إسكتلندا بثلاث اشواط وجاءت نتيجة الاشواط كالاتي: 11-3، 11-5، 11-2

وانتصر اللاعب رافائيل كاندرا المصنف الثلاثين عالميًا من المانيا على اللاعب يحيي النواساني المصنف تسعة وثلاثين عالميا ًمن مصر بثلاث اشواط مقابل لا شيء، وجاءت نتيجة الاشواط كالاتي: 11-6، 11-7، 11-7.

وحقق اللاعب راميت تاندون المصنف اربعة وثلاثين عالميًا من الهند الفوز علي اللاعب برنات جاومي المصنف السادس وأربعين بثلاث اشواط نظيفة، وكانت نتيجة الاشواط كالاتي: 11-3، 11-2، 11-9.

كما فاز اللاعب إيكر باخاريس المصنف الخامس والعشرين عالميًا من اسبانيا علي اللاعب عمر مسعد المصنف السادس والثلاثين عالميًا من مصر بثلاثة أشواط مقابل لا شيء، وكانت نتيجة الاشواط كالاتي: 12-10، 11-4، 11-5

وأيضا فاز اللاعب نايثين ليك المصنف واحد وثلاثين عالميًا من المملكة المتحدة علي المصري محمد أبو الغار المصنف اثنين وأربعين عالميًا، وجاءت نتيجة الاشواط كالاتي: 13-11، 9-11، 11-6، 11-4.

فاز المصري محمد زكريا المصنف اربعه وستين عالميًا على الإنجليزي نيك وال المصنف الخامس والثلاثين عالميًا بثلاثة أشواط نظيفة، وجاءت نتيجة الاشواط كالاتي: 11-6، 11-9، 11-6

وانتهت المباراة الأخيرة بين المصريين محمد الشربيني المصنف عشرون عالميًا واللاعب كريم التركي المصنف السادس والسبعين عالميًا بفوز محمد الشربيني وجاءت نتيجة الاشواط كالاتي: 11-7، 11-6، 12-10.