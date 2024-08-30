ميدو: الجماهير في إفريقيا تعشق الزمالك.. وهذا سر تبديلي أمام البن الإثيوبي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد حسام "ميدو"، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الجماهير في قارة إفريقيا تعشق القلعة البيضاء.

ميدو: الزمالك معشوق الأفارقة

قال ميدو في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد صبري، المذاع على قناة نادي الزمالك: "عندما صعدت مع نادي الزمالك وسافرت مباريات بالخارج في إفريقيا كنت أرى عشق الجماهير الأفريقية للقلعة البيضاء وهذا الأمر كان يسعدني كثيرا".

وأضاف: "لعبت أول مباراة مع الزمالك أمام الألومنيوم وسجلت هدفين، والمباراة التالية كانت أمام البن الإثيوبي وخرجت من اللقاء بعد ربع ساعة فقط بسبب نقص الأكسجين".