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ميدو: الجماهير في إفريقيا تعشق الزمالك.. وهذا سر تبديلي أمام البن الإثيوبي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد حسام "ميدو"، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الجماهير في قارة إفريقيا تعشق القلعة البيضاء.

ميدو: الزمالك معشوق الأفارقة

قال ميدو في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد صبري، المذاع على قناة نادي الزمالك: "عندما صعدت مع نادي الزمالك وسافرت مباريات بالخارج في إفريقيا كنت أرى عشق الجماهير الأفريقية للقلعة البيضاء وهذا الأمر كان يسعدني كثيرا".

وأضاف: "لعبت أول مباراة مع الزمالك أمام الألومنيوم وسجلت هدفين، والمباراة التالية كانت أمام البن الإثيوبي وخرجت من اللقاء بعد ربع ساعة فقط بسبب نقص الأكسجين".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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