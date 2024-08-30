نادر السيد: الزمالك ليس مجرد نادي ولكنه عشق لنا جميعا

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أحمد جودة - القاهرة - أكد نادر السيد، نجم نادي الزمالك السابق، أن الاهتمام بقطاع الناشئين سيوفر على النادي العديد من الأموال خلال السنوات المقبلة.

نادر السيد: الزمالك ليس مجرد نادي

وقال السيد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد صبري، المذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك ليس مجرد نادي ولكنه عشق لنا جميعا، كنت دائما أتحدث مع أحمد نجلي بأن يجلس داخل نادي الزمالك بعد التدريبات حتي يزيد انتمائه للقلعة البيضاء.

واختتم: "يجب الاهتمام بقطاع الناشئين في عدة أمور أولها السكن للاعبين داخل النادي والطعام والشراب وكل شيء".