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نادر السيد: الزمالك ليس مجرد نادي ولكنه عشق لنا جميعا

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أحمد جودة - القاهرة - أكد نادر السيد، نجم نادي الزمالك السابق، أن الاهتمام بقطاع الناشئين سيوفر على النادي العديد من الأموال خلال السنوات المقبلة.

نادر السيد: الزمالك ليس مجرد نادي

وقال السيد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد صبري، المذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك ليس مجرد نادي ولكنه عشق لنا جميعا، كنت دائما أتحدث مع أحمد نجلي بأن يجلس داخل نادي الزمالك بعد التدريبات حتي يزيد انتمائه للقلعة البيضاء.

واختتم: "يجب الاهتمام بقطاع الناشئين في عدة أمور أولها السكن للاعبين داخل النادي والطعام والشراب وكل شيء".

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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