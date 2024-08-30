إنتر ميلان يكتسح أتلانتا برباعية ويتصدر الدوري الإيطالي مؤقتًا

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان فوزًا كبيرًا أمام نظيره أتلانتا برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب "جوزيبي مياتزا"، وذلك في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإيطالي 2024-2025.

أحداث مباراة إنتر ميلان وأتلانتا في الدوري الإيطالي

سجل بيرات ديمسيتي بالخطأ في مرماه الهدف الأول لصالح إنتر ميلان في الدقيقة 4 من عمر الشوط الثاني، بعد عرضية من ماركوس تورام، ارتطمت بقدم ديمسيتي، وسكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وتمكن نيكولو باريلا من تسجيل الهدف الثاني لصالح إنتر ميلان في الدقيقة 10، بعد تسديدة يسارية رائعة من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

واستطاع ماركوس تورام أن يسجل الهدف الثالث لصالح إنتر ميلان في الدقيقة 48، بعد رمية تماس من جهة اليسار، نفذها ليساندرو باستوني إلى داخل منطقة الجزاء، أبعدها مدافع أتلانتا بشكل غير مناسب ليتابعها تورام بتسديدة من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأحرز نفس اللاعب الهدف الرابع لصالح إنتر ميلان في الدقيقة 56، بعد تسديدة أرضية من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك على يسار حارس مرمى أتلانتا.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح إنتر ميلان في الدقيقة 82، وذلك لوجود تسلل.

ترتيب إنتر ميلان وأتلانتا في الدوري الإيطالي

يحتل إنتر ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 7 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء، فيما يحتل فريق أتلانتا المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط، بعد الفوز في مباراة وخسارة لقاءين.