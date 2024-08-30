نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| "الصفقة السادسة".. مانشستر يونايتد يعلن ضم نجم باريس سان جيرمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي مانشستر يونايتد في بيان رسمي منذ قليل عن إتمام صفقة جديدة قبل ساعات قليلة من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية الحالي. تُغلق نافذة الانتقالات الصيفية لعام 2024 في مختلف أنحاء أوروبا بحلول منتصف ليل الجمعة، بتوقيت كل دولة محلي.

مانشستر يونايتد يعلن ضم نجم باريس سان جيرمان

وفقًا للبيان الرسمي، فقد أتم مانشستر يونايتد تعاقده مع اللاعب مانويل أوجارتي بعد التوصل إلى اتفاق مع نادي باريس سان جيرمان.

تشير التقارير الصحفية إلى أن رسوم الصفقة بلغت 50 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كمبالغ إضافية.

تُعد هذه الصفقة السادسة لمانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد تعاقده مع كل من ماتياس دي ليخت، وليني يورو، وجوشوا زيركزي، ونصير مزراوي، بالإضافة إلى الشاب سيكو كوني.