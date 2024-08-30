نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو: هذه نصيحتي لتطوير قطاع الناشئين في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد أحمد حسام "ميدو"، نجم الزمالك السابق، أن الاهتمام بقطاع الناشئين في أي نادي يجعله يمتلك كنز في المستقبل بسبب توفير الكثير من الأموال.

وقال ميدو في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد صبري، المذاع على قناة نادي الزمالك: "انضميت للزمالك في عمر 9 سنوات ووالدي كان لاعبا في صفوف الفريق الأبيض".

وأضاف: "يجب أن يكون 60% من سكواد فريق الزمالك من أبناء النادي ويجب الاهتمام بقطاع الناشئين لأنه كنز لأي نادي ويجب أن يتم الصرف عليه بشكل مميز حتي يفيد النادي في المستقبل"

وتابع: "يجب أن يتم تخصيص جزء من ميزانية النادي لقطاع الناشئين حتي يتم تصعيد كل موسم 4 لاعبين للفريق الأول، دائما نادي الزمالك يمتلك أمهر لاعبين في مصر".