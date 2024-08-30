عاجل.. بيراميدز يتأهل للمشاركة في بطولة السوبر المصري بعد التتويج بكأس مصر

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أحمد جودة - القاهرة - نجح نادي بيراميدز في التأهل الرسمي للمشاركة في بطولة السوبر المصري بعد تتويجه بكأس مصر على حساب فريق زد إف سي، في حدث تاريخي يعكس تطور الفريق في السنوات الأخيرة.

واستطاع الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز تحقيق فوزًا قاتلا بهدف مقابل لا شيء أمام زد في نهائي بطولة كأس مصر.

جاء هذا الإنجاز بعد منافسة قوية خلال البطولة، حيث نجح بيراميدز في تقديم أداء مميز أدى إلى إحراز اللقب.

التتويج بكأس مصر يمنح بيراميدز فرصة المشاركة في السوبر المصري

سينافس بيراميدز على اللقب مع الأندية الكبرى الأخرى في البطولة، ومن المتوقع أن تكون المنافسة قوية، حيث يسعى الفريق إلى تحقيق المزيد من الألقاب وتعزيز مكانته في كرة القدم المصرية.

تصريحات مدرب بيراميدز عقب الفوز بكأس مصر

وعبر المدير الفني لبيراميدز عن سعادته بهذا الإنجاز، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون والجهاز الفني طوال الموسم.

وأضاف أن الفريق سيواصل العمل بجد للتحضير لمواجهة خصومه في السوبر المصري.

يُعتبر هذا التأهل خطوة مهمة لبيراميدز، الذي يسعى لتحقيق استقرار دائم في الأداء والمنافسة على الألقاب المحلية والقارية.

الأندية المشاركة في كأس السوبر المصري للابطال

1- النادي الأهلى بطل الدوري المصري.



2- نادي سيراميكا بطل كأس الرابطه المصرية.

3- نادي بيراميدز بطل كأس مصر.

4- متبقى صاحب البطاقة الذهبية.