نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمر مرموش يؤكد استمراره مع آينتراخت فرانكفورت ويعبر عن حماسه للموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد اللاعب المصري عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت، نيته البقاء مع النادي من خلال تغريدة غير مباشرة على حسابه الشخصي على منصة "إكس".

حيث أبدى مرموش حماسه للمشاركة في المباراة القادمة مع فريقه ضد هوفنهايم، مشيرًا إلى حبه الكبير للنادي وجماهيره.

وقال مرموش في تغريدته: “غدًا على ملعبنا لأول مرة هذا الموسم، كان الحب الذي شعرت به في الأيام الماضية لا يُصدق، فلنصنع ذكريات جديدة معًا.”

حيث تعكس هذه الكلمات التزامه ورغبته في تقديم أفضل ما لديه خلال هذا الموسم.

كما نشر الحساب الرسمي لفريق آينتراخت فرانكفورت مقطع فيديو يظهر مرموش وهو يعبر عن سعادته بتواجده في الفريق، مؤكدًا أنه يتطلع لمواصلة تقديم أداء جيد ومساهمته في تحقيق أهداف النادي.

تأتي هذه التصريحات لتعزز من مكانة مرموش كعنصر أساسي في تشكيلة فرانكفورت، حيث يتطلع اللاعب لتحقيق نجاحات جديدة مع فريقه في الموسم الحالي.