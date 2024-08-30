نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. برشلونة يعلن عن تعاقده مع روبين لوبيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي برشلونة بشكل رسمي اليوم الجمعة عن تعاقده مع اللاعب روبين لوبيز على سبيل الإعارة، قادمًا من ديبورتيفو لاكورنيا.

تأتي هذه الصفقة في إطار سعي النادي لتعزيز صفوفه للموسم المقبل.

تم التوصل إلى اتفاق يقضي بإعارة لوبيز لموسم واحد حتى صيف 2025، مع وجود خيار شراء يتيح للنادي الكتالوني الاحتفاظ بخدمات اللاعب في نهاية الموسم.

ومن المقرر أن ينضم لوبيز للفريق الرديف في الأيام القادمة، حيث يتطلع الجهاز الفني للاستفادة من مهاراته وإمكاناته في المباريات المقبلة.

يعتبر روبين لوبيز من اللاعبين الواعدين، حيث يُعرف بسرعته ومهارته في خط الوسط، مما يجعله إضافة قيمة للفريق.

يأمل برشلونة أن يساهم هذا التعاقد في تحقيق أهداف النادي وتقديم أداء مميز في المنافسات القادمة.