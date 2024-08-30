نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب ليفربول يوضح سبب رحيل موهبة الفريق إلى سالزبورغ في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تحدث آرني سلوت، مدرب فريق ليفربول، عن سبب انتقال الموهبة الشابة باجيتش إلى نادي سالزبورغ النمساوي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال سلوت في تصريحاته: "كان بإمكانه أن يلعب بعض الوقت هنا، لكن لدينا ستة أو سبعة لاعبين وسط جيدين للغاية، لذا فإن وقت لعبه هنا سيكون دائمًا أكثر محدودية مما نتوقعه منه في سالزبورغ".



وهذا القرار جاء بهدف منح باجيتش فرصة أكبر للتطور والحصول على دقائق لعب أكثر في بيئة تنافسية، وهو ما يصعب تحقيقه في ظل وجود هذا العدد من اللاعبين المميزين في وسط ميدان ليفربول.