عاجل| بشق الأنفس.. بيراميدز يتوج بلقب كأس مصر على حساب زد

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أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز في حصد لقب كأس مصر بعد اقتناصه من نادي زد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

بيراميدز يتوج بلقب كأس مصر على حساب زد

وكان قد انتهى الشوط الأول بين بيراميدز وزد بالتعادل السلبي دون أي أهداف، مع الضغط الكبير من قبل زد وتوالي الفرص الضائعة على شباك بياميدز.

وتوالت الفرص من قبل الفريقين مع الضغط الكبير من أجل خطف اللقب من المنافس، وحتى الدقيقة الثامنة والثمانين من عمر المباراة استطاع بيراميدز خطف الهدف الأول في الوقت القاتل عن طريق لاعبه فيستون مايلي.

وانطلقت مباراة صافرة الحكم معلنة نهاية اللقاء وتتويج بيراميدز بلقب كأس مصر، التي تعد أول بطولة في تاريخه.

وسبق واصطدم بيراميدز مع نظيره زد في 3 مواجهات سابقة خلال الموسم الحالي، حيث التقى الفريقان في الدوري المصري الممتاز مرتين استطاع الفريق السماوي تحقيق الفوز في واحدة منهما وتعادل في الأخرى، والثانية في كأس رابطة الأندية والتي انتهت أيضًا لصالح بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

والتقى الفريقان في مواجهة سابقة في موسم 2019-2020، بينما كان مسمى زد "إف سي مصر"، وتذوق إف سي مصر حينها طعم الخسارة في المباراتين أمام بيراميدز.