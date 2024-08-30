نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرسنال في مفاوضات متقدمة مع تشيلسي لضم رحيم ستيرلينج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي أرسنال، المعروف بالجانرز، يجري حاليًا مفاوضات مع نادي تشيلسي بشأن التعاقد مع اللاعب الإنجليزي رحيم ستيرلينغ.

ووفقًا للتقارير، فقد اتفق ستيرلينج مع أرسنال على الشروط الشخصية، مما يعزز فرص انتقاله إلى صفوف الفريق الأحمر والأبيض خلال فترة الانتقالات القادمة.



وتُعد هذه الصفقة المحتملة تمثل تعزيزًا كبيرًا لأرسنال في سعيه لتحسين أدائه الهجومي والمنافسة على الألقاب في الموسم المقبل.