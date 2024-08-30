نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المدير التنفيذي للدوري الإسباني يُحذر برشلونة بشأن وضعية داني أولمو في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - حذر المدير التنفيذي للدوري الإسباني، السيد خافيير غوميز، نادي برشلونة من ضرورة حل مشكلة تسجيل لاعبه داني أولمو في أقرب وقت ممكن.

وقال غوميز في تصريحاته: "داني أولمو مسجل في كشوفات الليغا حتى 31 ديسمبر، وإذا لم يتمكن برشلونة من تعديل أوضاعهم، فإن اسمه سيُشطب من كشوفات الليغا اعتبارًا من 1 يناير 2025".



حيث أن هذا التصريح يُشكل ضغطًا إضافيًا على إدارة برشلونة لحل المشاكل المالية أو الإدارية التي قد تحول دون استمرار تسجيل اللاعب، وذلك لتجنب فقدان أحد عناصره المهمة في النصف الثاني من الموسم.