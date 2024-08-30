سباليتي يعلن قائمة منتخب إيطاليا لمواجهتي دوري الأمم الأوروبية.. مفاجآت بالجملة

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أحمد جودة - القاهرة - كشف المدير الفني لمنتخب إيطاليا، لوتشيانو سباليتي، عن القائمة النهائية التي ستخوض مباراتي دوري الأمم الأوروبية، والمقررة في سبتمبر المقبل ضمن مرحلة دور المجموعات. وتنتظر المنتخب الإيطالي مواجهتين مرتقبتين ضد فرنسا والكيان الصهيوني.

سباليتي يعلن قائمة إيطاليا لمواجهتي دوري الأمم الأوروبية

استدعى سباليتي 23 لاعبًا لخوض المباريات، حيث شهدت القائمة عودة ساندرو تونالي بعد انتهاء فترة إيقافه التي دامت 10 أشهر بسبب قضايا المراهنات، وضمت القائمة كلًا من:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان)، أليكس ميريت (نابولي)، جوجليلمو فيكاريو (توتنهام).

خط الدفاع: أليساندرو باستوني (إنتر ميلان)، راؤول بيلانوفا (أتالانتا)، أليساندرو بونجيورنو (نابولي)، ريكاردو كالافيوري (آرسنال)، أندريا كامبياسو (يوفنتوس)، جيوفاني دي لورينزو (نابولي)، فيديريكو ديماركو (إنتر)، فيديريكو جاتي (يوفنتوس)، كاليب أوكولي (ليستر سيتي)، ديستني أودوجي (توتنهام).

خط الوسط: ماركو بريسيانيني (أتالانتا)، نيكولو فاجيولي (يوفنتوس)، دافيدي فراتيسي (إنتر ميلان)، لورينزو بيليجريني (روما)، صامويل ريتشي (تورينو)، ساندرو تونالي (نيوكاسل).

خط الهجوم: مويس كين (فيورنتينا)، جياكومو راسبادوري (نابولي)، ماتيو ريتيجي (أتالانتا)، ماتيا زكاجني (لاتسيو).