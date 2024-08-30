آرسنال يتحرك بقوة لضم رحيم سترلينج قبل غلق الميركاتو

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أحمد جودة - القاهرة - يكثف نادي آرسنال، جهوده من أجل التعاقد مع الإنجليزي رحيم سترلينج لاعب تشيلسي وذلك قبل غلق نافذة سوق الانتقالات الصيفية.

سترلينج يريد الانتقال إلى آرسنال

أكد الصحفي فابريزيو رومانو عبر منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، أن رحيم سترلينج وافق على الانضمام إلى آرسنال وتم الاتفاق على الشروط الشخصية، وهناك مفاوضات جارية بين الناديين.

ويريد رحيم سترلينج، إتمام خطوة انتقاله إلى آرسنال قبل نهاية الميركاتو الصيفي، في ظل توتر علاقته بمسؤولي تشيلسي والمدرب إنزو ماريسكا.

وأشار رومانو إلى أن نادي تشيلسي منفتح على إيجاد حلول لانتقال رحيم سترلينج.

ولفت الصحفي البريطاني بن جاكوبس عبر حسابه بمنصة “إكس”، إلى أن رحيم سترلينج تحدث مع ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال بشأن خطوة الانتقال إلى “الجانرز”.

وذكر بن جاكوبس، أن رحيم سترلينج يريد الانتقال إلى صفوف آرسنال هذا الصيف، لأسباب رياضية وعائلية.