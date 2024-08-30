نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. نبيل فقير يزامل النني في الجزيرة الإماراتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ريال بيتيس الإسباني، اليوم الجمعة، انتقال لاعبه الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية نبيل فقير إلى صفوف الجزيرة الإماراتي، هذا الموسم.

نبيل فقير ينتقل إلى الجزيرة الإماراتي

أكد نادي ريال بيتيس الإسباني، عبر بيان رسمي، التوصل لاتفاق رسمي يتضمن انتقال نبيل فقير صاحب الـ31 عامًا، إلى صفوف الجزيرة الإماراتي بعقد بيع نهائي.

وذكر بيان ريال بيتس: “وصل نبيل فقير عام 2019 بعد أن أصبح بطل العالم مع المنتخب الفرنسي، ومنذ ذلك الحين، أصبح مرجعًا للجماهير وحتى قائد الفريق”.

وتابع: “بعد أكثر من خمسة مواسم، يغادر فقير بعد أن لعب 165 مباراة، وسجل 29 هدفًا وصنع 25 تمريرة حاسمة”.

وواصل: “النادي يقدر الخدمات التي قدمها اللاعب الفرنسي خلال المواسم التي قضاها مع ريال بيتيس بالومبي ويتمنى له حظًا سعيدًا في مستقبله الاحترافي”.

وينضم نبيل فقير، لمزاملة نجم الوسط المصري محمد النني المنتقل حديثًا أيضًا هذا الصيف إلى صفوف الجزيرة الإماراتي، بعد انتهاء رحلته مع آرسنال.