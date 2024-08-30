نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأمر أنشيلوتي.. تأكد بقاء نجم ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، بقاء أحد اللاعبين بعد ارتباطه بخطوة الرحيل خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية.

تُغلق نافذة سوق الانتقالات الصيفية في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، اليوم الجمعة 30 أغسطس.

سيبايوس مستمر مع ريال مدريد

يستمر داني سيبايوس، في صفوف ريال مدريد بموسم 2024-25 نظرًا لاستحالة إتمام انتقاله إلى بيتيس، وذلك حسب ما أكدته الصحيفة الإسبانية.

وارتبط اسم سيبايوس، في الميركاتو الصيفي، بناديي ريال بيتيس والغرافة القطري، إلا أن ريال مدريد قرر بقاء اللاعب بالموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن أنشيلوتي قرر بقاء سيبايوس لأنه لا يريد خسارة ثلاثة لاعبين في خط الوسط.

وذكرت الصحيفة إن أنشيلوتي أكد في وقت سابق أنه سيبايوس سيحصل على العديد من الفرص هذا الموسم.