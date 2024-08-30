عاجل.. تشكيل إنتر ميلان الرسمي لمواجهة أتلانتا في الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي إنتر ميلان، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة أتلانتا في المباراة التي ستقام مساء اليوم الجمعة على ملعب ملعب "جوزيبي مياتزا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإيطالي 2024-2025.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة إنتر ميلان وأتلانتا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل إنتر ميلان الرسمي لمواجهة أتلانتا في الدوري الإيطالي

حراسة المرمى: يان سومير.

خط الدفاع: ماتيو دارميان، بنيامين بافارد، فرانشيسكو أتشيربي، ليساندرو باستوني.

خط الوسط: نيكولو باريلا، هنريك مخيتريان، فيديريكو ديماركو، هاكان تشالهان أوجلو.

خط الهجوم: ماركوس تورام، لاوتارو مارتينيز.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد أتلانتا في الدوري الإيطالي

تذاع مباراة إنتر ميلان ضد أتلانتا مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا AD SPORTS PREMIUM 1HD، بتعليق المعلق الإماراتي فارس عوض.