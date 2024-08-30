نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يتعاقد مع ظهير أيسر الفتح المغربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح مسؤولو النادي المصري، في الحصول على توقيع النيجيري جيمس أجاكو الظهير الايسر لنادي الفتح الرباطي المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

المصري يضم جيمس أجاكو

يشغل جيمس صاحب 21 عامًا، مركز مدافع ويعد واحدًا من أبرز اللاعبين الذين لمعوا في صفوف أكوا يونايتد النيجيري، قبل إنضمامه لصفوف الفتح.

وفي سياق أخر،حددت إدارة نادي الهلال الليبي الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة يوم الخامس عشر من سبتمبر المقبل موعدًا لانطلاق مباراته أمام ضيفه فريق المصري وذلك في إطار مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

هذا ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية وهو الملعب المغطى بالنجيل الصناعي والذي يتسع لنحو 11 ألف متفرج.