الزمالك يخوض مرانه الأول بملعب فندق الإقامة خلال المعسكر المغلق ببرج العرب بالإسكندرية

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أحمد جودة - القاهرة - خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه الأول مساء اليوم على ملعب فندق الإقامة خلال المعسكر المغلق المقام بمدينة برج العرب بالإسكندرية.

الزمالك يخوض مرانه الأول بملعب فندق الإقامة

وحرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على التركيز في الجوانب الفنية بشكل أكبر عن الجوانب البدنية في ظل وصول الفريق للمعسكر منذ ساعات قليلة حتى لا يتعرض اللاعبون للإرهاق.

وحرص المدير الفني على منح اللاعبين العديد من التعليمات الفنية المطلوب تنفيذها في المباراة الودية الأولى خلال المعسكر التي تقام في السادسة مساء غدًا السبت أمام الأنصار السعودي.

ويستمر معسكر الزمالك حتى يوم 7 سبتمبر المقبل، يتخلله خوض الفريق لثلاث مباريات ودية، يبدأها بمواجهة فريق الأنصار السعودي غدًا السبت، على أن يخوض الفريق مباراته الودية الثانية أمام الشعلة السعودي يوم 3 سبتمبر المقبل، ويختتم الفريق مبارياته الودية بمواجهة الشرطة العراقي يوم 7 سبتمبر.