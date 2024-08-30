نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يعلن رفع عقوبة إيقاف القيد بعد سداد مستحقات مساعدي فيريرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك، على تلقي الفريق الأبيض إخطار من فيفا يفيد برفع عقوبة إيقاف القيد بعد سداد مستحقات مساعدي فيريرا.

ونشر عمر أدهم على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به فيسبوك: "تم تلقي إخطارات الفيفا برفع عقوبة إيقاف القيد بعد سداد مستحقات مساعدي فيريرا.. الحمدلله".



وجاء نص خطاب فيفا الذي تلقاه نادي الزمالك، كالتالي:

وأكد الخطاب: "الزمالك "نادي الزمالك الرياضي"، جوزيه روي لوبيس أجواش.. عن طريق سيرجيو أراوجو".

واضاف: "سادتي الأعزاء، نشير إلى المسألة المذكورة أعلاه ونؤكد استلامنا للمراسلات المرفقة للاطلاع عليها من قبل الطرفين".

وتابع: "نلاحظ من المراسلات المذكورة أن الدائن، خوسيه روي لوبيس أجواش، قد تلقى المبالغ المستحقة على المدعى عليه، الزمالك "نادي الزمالك الرياضي"، وفقًا للقرار الصادر عن الفيفا".

واختتم الخطاب: "ونتيجة لذلك، نبلغكم بأن الإجراءات الحالية ضد المدعى عليه، الزمالك "نادي الزمالك الرياضي"، قد أغلقت بموجب هذا ورفع حظر تسجيل أي لاعبين جدد، وعليه، فإن الاتحاد المصري لكرة القدم مدعو إلى رفع الحظر المفروض على المدعى عليه على الفور. "نادي الزمالك الرياضي"، على المستوى الوطني. ومن أجل حسن النظام، نود أن نوضح أن هذا الأمر يتعلق حصريًا بالحظر المفروض وفقًا للقرار ولا يمس أي حظر آخر مفروض حاليًا على المدعى عليه".