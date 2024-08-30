نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهائي كأس مصر.. بيريرا وإبراهيم نور الدين يدعمان طاقم تحكيم مباراة بيراميدز وزد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي بيراميدز، لمواجهة نظيره زد في المباراة النهائية التي تجمع الفريقين في نهائي بطولة كأس مصر.

ويتواجد في استاد الجيش في برج العرب فيتور بيريرا مراقبا للمباراة، كما يتواجد الحكم الدولي السابق إبراهيم نور الدين من أجل تقديم الدعم لطاقم الحكام بقيادة أحمد الغندور.

وعلى الرغم من الإعلان عن رحيل بيريرا إلا أنه حتى الان لم يعلن القرار بشكل رسمي من قبل الاتحاد المصري.

طاقم حكام نهائي كأس مصر

أحمد الغندور ويعاون الغندور كلا من محمود أبو الرجال مساعد أول، سمير جمال مساعد ثان، ويتواجد محمود ناجي حكما رابعا. وعلى تقنية الفيديو يتواجد كلا محمد يوسف ويعاونه أسامة السيد ويتواجد شريف عبد الله حكم فيديو احتياطي.

وغابت الصافرة المصرية في النسخة الماضية والتي أقيمت في السعودية، ليكون الظهور الأول للغندور في المباريات النهائية للموسم الحالي والظهور الثاني للصافرة المصرية بعد نهائي السوبر.