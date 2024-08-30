نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يقدم عرضين من أجل سانشو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى نادي تشيلسي، للتعاقد مع جادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد وذلك قبل نهاية فترة سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا، مساء الجمعة.

تشيلسي يفاوض مانشستر يونايتد لضم سانشو

ذكر الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو إن نادي تشيلسي تقدم باقتراحين من أجل ضم جادون سانشو من مانشستر يونايتد.

قال رومانو أن عرض تشيلسي الأول هو إعارة مع خيار الشراء، والثاني يتضمن الالتزام بالشراء وبالطبع بشروط مختلفة.

وأشار إلى أن نادي تشيلسي توصل أيضًا إلى اتفاق كامل مع جادون سانشو بشأن الشروط الشخصية.

ويتبقى موافقة مانشستر يونايتد، على أحد العرضين المقدمين من تشيلسي، لينتقل سانشو إلى ملعب “ستامفورد بريدج” هذا الموسم.