قرعة متوازنة في الدوري الأوروبي

قرعة متوازنة في الدوري الأوروبيسحبت، اليوم، قرعة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ" بنظامها الجديد للموسم 2024 - 2025، وأسفرت القرعة عن مواجهات متوازنة خاصة للفرق الكبيرة التي تشارك في البطولة.

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" زيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 فريقا بدلا من 32، واستبدال مرحلة المجموعات بدور جديد أطلق عليه دور الدوري، حيث سيخوض كل ناد مشارك 8 مباريات، منها 4 على أرضه و4 خارجها.

ويتأهل أصحاب أول 8 مراكز لدور الستة عشر مباشرة، فيما يخوض أصحاب المراكز من (9 - 24) ملحقا من مباراتين، ذهابا وإيابا لتحديد المتأهلين.

وكشفت القرعة عن خوض مانشستر يونايتد الإنجليزي، 4 مباريات على أرضه، أمام رينجرز الإسكتلندي وباوك اليوناني وبودو جليمت النرويجي وتفينتي الهولندي، فيما يلتقي خارج أرضه مع بورتو البرتغالي وفنربخشة التركي وفيكتوريا بلزن التشيكي واف سي اس بي الروماني.

فيما يلتقي روما الإيطالي، مع آينتراخت فرانكفورت الألماني وسبورتينج براجا ودينامو كييف وأتلتيك بلباو على أرضه، فيما يلتقي مع توتنهام وألكمار ورويال يونيون سان خيلويزي وإلفسبورج خارج أرضه.

ويلتقي بورتو البرتغالي، على أرضه مع مانشستر يونايتد الإنجليزي وأولمبياكوس اليوناني وميتيلاند الدنماركي وهوفنهايم الألماني، فيما يلعب خارج أرضه مع لاتسيو الإيطالي، وبودو جليمت النرويجي، وأندرلخت البلجيكي.

ويلعب أياكس الهولندي المصنف في المستوى الأول، على أرضه مع لاتسيو الإيطالي، وجالطة سراي وبشكتاش من تركيا، فيما يلعب خارج أرضه مع سلافيا براج التشيكي، وريال سوسيداد الإسباني، وكاراباج الأذربيجاني وداوغافا ريغا اللاتفي.

ويستضيف رينجرز الأسكتلندي على أرضه، توتنهام الإنجليزي وليون الفرنسي، ورويال يونيون سان خيلويزي البلجيكي واف سي اس بي الروماني، فيما سيواجه خارج أرضه فرق مانشستر يونايتد الإنجليزي وأولمبياكوس اليوناني، ونيس الفرنسي، ومالمو السويدي.

ويلتقي فرانكفورت الألماني على أرضه مع فرق سلافيا براج التشيكي، وفرينكفاروش المجري، وفيكتوريا بلزن التشيكي وداوغافا ريغا اللاتفي، فيما يلعب خارج أرضه مع روما الإيطالي وليون الفرنسي، وميتيلاند الدنماركي، وبشكتاش التركي.

ويلعب لاتسيو الإيطالي مع بورتو البرتغالي، ولودوجوريتس رازجراد البلغاري، وريال سوسيداد الإسباني، ونيس الفرنسي، فيم يلعب خارج أرضه مع أياكس الهولندي، ودينامو كييف الأوكراني، وسبروتينج براجا التشيكي، وتفينتي الهولندي.

ويستضيف توتنهام الإنجليزي على أرضه، روما الإيطالي، وكاراباج الأذربيجاني، وألكمار الهولندي، وإلفسبورج، وخارج أرضه مع رينجرز وجالطة سراي وفرينكفاروش وهوفنهايم الألماني.

ويلتقي سلافيا براج التشيكي على أرضه مع أياكس الهولندي، ومالمو السويدي، وفنربخشة التركي وأندرلخت البلجيكي، فيما يلتقي خارج أرضه معه فرانكفورت الألماني، ولودوجوريتس رازجراد البلغاري، وباوك اليوناني، وأتلتيك بلباو الإسباني.

ومن المقرر أن تقام أولى مباريات مرحلة الدوري يوم 25 سبتمبر المقبل، على أن تتواصل المنافسات حتى المباراة النهائية التي ستقام يوم 21 مايو 2025، بملعب سان ماميس في مدينة بيلباو الإسبانية.