نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكرتير العام يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح بطولة الجمهورية لدوري الشركات في نسختها ال (57) غدا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تفقد منصور بكري السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، مقر افتتاح البطولة بالمدينة الرياضية وجاهزية الملاعب والتأكد من انتهاء الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد من كافة الاستعدادات لاستقبال بطولة دوري الشركات في نسختها ال (57) والذي ينطلق فعالياته غدا السبت بالمدينة الرياضية.

يشارك في البطولة 22 ألف لاعب ولاعبه ومدرب واداري يمثلون 261 شركة ما بين القطاعين العام والخاص يتنافسون في 142 مسابقة للاعمار المختلفة.

وتابع السكرتير العام وضع اللمسات النهائيه لحفل افتتاح البطوله واستكمال اعمال النظافه والتجميل حول محيط المدينة الرياضية ورفع كفاءه الشوارع المؤديه اليها.



كما تم تعليق اعلام مصر والبطوله ورايات الزينه حول المدخل الرئيس والاعمال الداخليه والخارجيه لاستقبال الوفود المشاركه فى البطوله وتجهيز شعله البطوله تمهيدا لايقادها غدا بانطلاق فعاليات ومنافسات البطوله وهذا الحدث الرياضى الكبير الذى يحظى باهتمام اعلامى ورياضى كبير

و يقوم بافتتاح حفل البطوله الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب/محب حبشي محافظ بورسعيد،و اطلاق اشارة بدأ البطولة ورفع العلم ووضع الشعلة.

ويبدا الحفل بطابور عرض الفرق المشاركة وحملة الإعلام يتبعه اوبريت غنائي لفرقة غزل المحلة للفنون الشعبية تحكي تاريخ تلك الصناعة الوطنية منذ نشأتها حتي الان في بادرة جديدة لمجلس إدارة الاتحاد لمنح الشركات فرصة عرض إنجازاتها وتوعية الرأي العام حولها.

و يتم تقسيم المسابقات كل اسبوع مجموعة من الألعاب علي مدار شهر كامل في كرة القدم والسلة والملاكمة والكاتا والكاراتيه والكوميتيه وكرة القدم للصالات والشاطئية والمصارعة الحرة والروماني واختراق الضاحية العاب القوي والسباحة الطويلة والقصيرة والرماية والهوكي وكمال الاجسام والمسابقة الثقافية والجوالة وكرة الطائرة الشاطئية والصالات والجودو وكرة الماء والدراجات والبلياردو سنوكر وفرنسي وكرة اليد صالات وشاطئية وتنس طاولة وتنس ارضي ورفع الاثقال والاسكواش وتايكوندو والشطرنج.

و تختتم فعاليات البطولة في الثاني من أكتوبر القادم بحفل ختامي يتم إعلان الشركات الاوائل وتوزيع الكؤوس والميداليات بالاضافة إلى دروع الرواد، العمومي، ذوي الاحتياجات الخاصة، الفنون والثقافة.