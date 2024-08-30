نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مصطفى محمد يتلقى عرضًا إسبانيًا بـ10 ملايين يورو قبل انتهاء الميركاتو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى أحد أندية الدوري الإسباني، رغبته في التعاقد مع الدولي المصري مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي وذلك قبل إغلاق نافذة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ليجانيس يقدم عرضًا لضم مصطفى محمد

كشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية إن نادي ليجانبيس الإسباني أرسل عرضًا رسميًا إلى نانت من أجل الحصول على خدمات مصطفى محمد.

وتقدم نادي ليجانيس، بعرض رسمي وصلت قيمته لـ10 ملايين يورو، لضم مصطفى محمد إلى صفوفه.

ويدخل ليجانيس، على خط مفاوضات ليستر سيتي لضم مصطفى محمد في اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي.

وقدم نادي ليستر سيتي، بعرض رسمي أيضًا إلى نانت في محاولة لحسم صفقة مصطفى محمد قبل انتهاء فترة الميركاتو الصيفي، مساء الجمعة.