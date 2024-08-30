نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب مرموش.. فرانكفورت يصدم نوتنجهام فورست في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ألقت تقارير صحفية عالمية الضوء على رد آينتراخت فرانكفورت الألماني على العرض المقدم من نوتنجهام فورست الإنجليزي من أجل التعاقد مع المصري عمر مرموش وذلك في فترة الميركاتو الصيفي.



ولفت فلوريان بلتنبيرج مراسل شبكة سكاي سبورتس أن نوتنجهام الإنجليزي كان قد تقدم بعرض ثالث إلى فرانكفورت مقابل مبلغ يتراوح ما بين 20 إلى 25 مليون يورو.



وأكد فلوريان بلتنبيرج أن فرانكفورت رفض عرض نوتنجهام فورست الأخير من أجل التعاقد مع مرموش.



وأفاد فلوريان بلتنبيرج بأن مرموش سيبقى في فرانكفورت إذا لم يرفع نوتنجهام عرضه إلى 30 مليون يورو.



وأوضح فلوريان بلتنبيرج أن فرانكفورت يرغب في الاحتفاظ بخدمات مرموش الذي يبلغ من العمر 25 عامًا ولن يتم النظر لأي عروض لا تصل قيمتها إلى 30 مليون يورو بجانب المتغيرات.



وألمح فلوريان بلتنبيرج أن مرموش انضم إلى فرانكفورت خلال صيف 2023 في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن فولفسبورج وعقده يمتد مع ناديه الحالي حتى 2027.



وأشار فلوريان بلتنبيرج إلى أن عمر مرموش خاض 43 مباراة مع فرانكفورت في جميع البطولات منذ انضمامه إلى صفوفه مطلع الموسم الماضي وقد سجل 17 هدف وصنع 8 تمريرات حاسمة.