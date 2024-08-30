نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهائي كأس مصر.. هدافو بيراميدز وزد في البطولة قبل لقاء اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبو كرة القدم المصرية المباراة النارية والنهائية بطولة كأس مصر والتي من المقرر لها أن تجمع بين فريقي بيراميدز وزد، والتي ستقام في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم علي استاد برج العرب.

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي هدافو كأس مصر قبل انطلاق المواجهة المرتقبة

1- مروان حمدي لاعب بيراميدز، برصيد 4 أهداف في 4 مباريات.

2- ميدو جابر لاعب المصري البورسعيدي، برصيد 3 أهداف في 4 مواجهات.

3- خالد النبريصي لاعب الإسماعيلي، برصيد 3 أهداف في 4 مباريات.

4- جوزيف نجويم لاعب مودرن سبورت، برصيد هدفين في مباراة وحيدة.

5- جودوين شيكا لاعب فريق طلائع الجيش، برصيد هدفين في 3 مباريات.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وزد

وتذاع المواجهة النارية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ونظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد في نهائي بطولة كأس مصر عبر قناة اون تايم سبورتس، الناقل الحصري والوحيد للبطولة.