جوارديولا يكشف سبب عدم التعاقد مع بديل لـ هالاند

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي سبب عدم التعاقد مع بديل للنرويجي إيرلينج هالاند نجم المان سيتي.



ومن المقرر أن يحل مانشستر سيتي ضيفا على وستهام يونايتد مساء غد السبت في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي.



وقال جوارديولا في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل المباراة ونقلها الموقع الرسمي للسيتزنز: "أنا سعيد بالفريق".



وأضاف: "لم نتوقع رحيل جوليان ألفاريز. حسنًا، لم نتوقع ذلك، لقد أجرى مفاوضات مع أندية أخرى منذ فترة طويلة، مع وكيله، يمكن أن يحدث ذلك".



وتابع: "بالطبع مع العديد من الإصابات يمكن أن تكون مشكلة ولكن نأمل أن يكون أوسكار بوب جاهزًا في غضون شهرين ويمكن لفيل فودين وإلكاي جوندوجان وبرناردو سيلفا اللعب في مركز المهاجم وإيرلينج هالاند بالطبع كنوع مختلف من اللاعبين".



وأردف قائلا: "ربما يكون خطأ لكنني أحب العمل مع فريق ليس كبيرًا جدًا، لا أحب اللاعبين الذين لا يلعبون لفترة طويلة".



واستطرد قائلًا: "إذا كانت تملك فريقًا كبيرًا دون إصابات، مع مرور عشرة أشهر دون لعب، فأنا لا أحب ذلك".



وواصل: "أريد أن يحصل الجميع على فرصة للعب، أداء الفريق يكون دائمًا أفضل".



وعن موقف رودري من مباراة ويستهام، علق جوارديولا قائلا: "لقد أصبح أفضل بكثير، فودين لا يزال لا يشعر بأنه على ما يرام".



وعما يتعلق بمباراة وستهام، اختتم جوارديولا تصريحاته قائلا: "رودي لديه الكثير من الخبرة وهو شخص لا يُصدق، كان لدى وستهام بالفعل فريق جيد حقًا، وقد جلبوا هذا الصيف لاعبين جدد من الطراز الأول خاصة في الهجوم، إنهم فريق قوي حقًا".